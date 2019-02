A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão terminou a mudança de instalações para a Casa do Louredo, antiga sede da ADRAVE – Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave.

Esta alteração surge com o objetivo de concentrar serviços e melhorar o apoio aos associados.

A partir de agora a ACIF está disponível nesta nova morada, próximo do Centro de Saúde de Famalicão, e também através dos números 963 896 985 ou 961 219 496.