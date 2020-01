ACIF entregou prémios do Concurso de Montras de Natal

Decorreu esta sexta-feira, na Casa Sede da Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão, a entrega de prémios do concurso “Montras de Natal” .

O primeiro prémio, um cruzeiro no Douro para duas pessoas, oferecido pela Agência de Viagens Valpitravel, foi ganho pela Augustos Ourivesaria, enquanto que o segundo prémio, um relógio da marca Tommy Hilfger, oferecido por Morais Joalheiros, foi para a Alda Perfumaria. Por fim, o terceiro prémio, uma peça de vestuário no valor de 50 euros, ficou em casa, pois a montra classificada no terceiro lugar foi Paulo Gomes Moda, loja que oferecia, precisamente, o terceiro prémio.

O Concurso “Montras de Natal” decorreu durante o mês de dezembro, sendo uma iniciativa da ACIF inserida na Campanha de Natal. O concurso decorreu nas redes sociais e foi aberto a todos os setores de atividade (comércio, indústria e serviços), com os vencedores a serem encontrados pelo critério de maior número de “gosto”/”adoro” por fotografia a concurso.

A cerimónia de entrega dos prémios contou com a presença, para além dos vencedores, dos associados que ofereceram os prémios a concurso e do presidente da direção da ACIF, Fernando Xavier Ferreira.