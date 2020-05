ACIF com formação na área do comércio online

A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão (ACIF) vai realizar uma formação não financiada, E-Commerce Project, com o tema “Saiba como colocar o seu negócio online”.

A formação presencial tem a duração de 40 horas, com início marcado para 22 de junho, na Casa do Empresário e Formação da ACIF, a cargo da formadora Elisabete Costa.

Segundo a ACIF, esta formação faz ainda mais sentido numa altura em que a associação e o Município de Famalicão, lançaram, em parceria, o Comércio da Vila, uma plataforma de venda online, destinada ao Comércio e Serviços do concelho.

Esta ação tem como objetivo apresentar as vantagens de um negócio online, bem como impulsionar a criação de um e-commerce através do desenvolvimento de um caderno de encargos que possibilitará aos formados desenvolverem e disponibilizarem o negócio online.

A formação decorrerá às segundas e quartas-feiras, das 19h00 às 21h00, estando asseguradas todas as medidas de higienização do espaço. A entrada no edifício da Casa do Empresário e da Formação da ACIF só é permitida com máscara.

O valor da formação é de 170 euros (isentos de IVA) e as inscrições podem ser efetuadas através do email [email protected] ou do telemóvel 963 896 985. As vagas são limitadas.