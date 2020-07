Acidentes nas Cascatas do Gerês: Homem gravemente ferido em queda de 10 metros

Com a chegada do verão aumenta a procura pelas cascatas no Gerês. Estes locais são, regra geral, de uma grande beleza mas de uma perigosidade maior, dado os acessos que são reduzidos ou até mesmo inexistentes.

Este sábado, um homem ficou com ferimentos considerados graves na sequência de uma queda de cerca de 10 metros, nas Cascatas do Tahiti.

De acordo com o Jornal de Notícias, “a vítima, de 32 anos, sofreu fraturas na perna esquerda e no braço direito devido à queda”.