ACIDENTE DE VIAÇÃO EM ESPANHA TIRA VIDA A JOVEM FAMALICENSE DE 19 ANOS

Cassandra Teixeira, de 19 anos, perdeu a vida num trágico acidente de viação, na passada quinta-feira (30 de Novembro), em Anglés, província de Girona, Catalunha, Espanha.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a jovem, natural da freguesia de Gavião, em Famalicão, estava a viver em Espanha com os pais e, na manhã da passada quinta-feira, por volta das 07h00, embateu violentamente com a viatura que conduzia contra uma árvore, ao quilómetro 40 da estrada C-63.

As autoridades espanholas estão a investigar as causas do acidente mas suspeitam que tudo se deveu ao gelo presente naquela via.

O corpo da jovem deve ser transportado de avião para Portugal, nas próximas horas, de forma a que se possam realizar a cerimónias funebres.