Acidente no IC1, perto da Marateca, faz seis mortos e dois feridos graves

Um acidente perto da Marateca fez esta manhã seis mortos, confirmou fonte da GNR. Duas pessoas ficaram gravemente feridas numa colisão entre um automóvel e uma carrinha de nove lugares em Vale do Cão, Palmela.

Seis pessoas morreram num acidente ocorrido hoje ao início da manhã desta quinta-feira no IC1, entre a Marateca e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, disse fonte da GNR. Há ainda a registar dois feridos graves, que foram transportados para o Hospital de Setúbal, segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o INEM, ambos os feridos graves são homens adultos. Quanto às vítimas mortais, a fonte não soube ainda precisar.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Setúbal, a colisão, ocorrida pelas 06:53 na localidade de Vale do Cão, no sentido Norte-Sul, envolveu um automóvel e uma carrinha de nove lugares e não de 12 como tinha avançado anteriormente.

No local, pelas 09:10, estavam 28 operacionais apoiados por 11 viaturas dos bombeiros de bombeiros de Alcácer do Sal e Águas de Moura, GNR e INEM.

O INEM de Águas de Moura e de Alcácer do Sal estiveram igualmente no local, assim como as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal e do Barreiro.

O acidente obrigou ao corte de trânsito no IC1.