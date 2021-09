Acidente na N14: Mulher de 28 anos e homem de 32 seguiam na moto são os feridos graves

Uma mulher de 28 anos e um homem de 32 são os feridos graves do acidente de viação registado na noite deste domingo, na N14, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.

As vítimas são ocupantes da moto envolvida no acidente, em plena Avenida Portas do Minho.

A vítima do sexo feminino foi encaminhada para o Hospital S.João, no Porto, enquanto que o homem foi transportado para o Hospital de Famalicão.

Um outro homem sofreu ferimentos leves, era um dos ocupantes do veículo ligeiro e também foi encaminhado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.