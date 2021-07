Acidente na Av. da Liberdade em Famalicão: Vítima mortal é uma mulher

Uma colisão frontal muito violenta entre dois veículos terminou com uma vítima mortal, na Avenida da Liberdade, numa zona de fronteira com várias freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão, nas proximidades do acesso à A7 em Seide S.Miguel.

Sabe-se agora que a vítima mortal do sinistro é uma mulher que terá tido morte imediata.

Há ainda registo de seis feridos.

Na imagem é possível perceber a posição das viaturas na sequência do choque frontal. Uma delas, dada a violência do embate, foi parar a um campo.