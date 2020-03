Acidente mortal na Rampa de Murça: Carro de famalicense terá ficado com acelerador preso

O carro do piloto famalicense Luís Silva, a participar na Rampa de Murça, em Vila Real, despistou-se e foi embater numa zona com público.

O acidente aconteceu cerca das 16h00 deste domingo, depois do piloto já ter cortado a meta.

De acordo com o Correio da Manhã “a suspeita é a de que o acelerador do carro ficou preso”. O jornal acrescenta que o veículo “acabou por não travar e foi por embater numa proteção na berma da estrada e numa árvore, atingindo um grupo de pessoas do público.”

Um homem e uma mulher tiveram morte imediata.

Os feridos foram transportados para o hospital de Vila Real.