[ACIDENTE] Duas pessoas morrem atropeladas por carrinha em Argoncilhe

Um homem de 50 anos e uma mulher de cerca de 30 anos morreram atropelados, este sábado de manhã, na Estrada Nacional 1, em Argoncilhe, Feira, na fronteira com Grijó, Gaia.

As vítimas mortais foram colhidas por um veículo de mercadorias, junto ao restaurante O Cantinho. O alerta foi dado às 8.24 horas. O condutor da carrinha, que ficou em estado grave, despistou-se, chocou contra um automóvel que estava estacionado e atropelou o homem e a mulher, na berma da estrada.

O homem que morreu, Alberto Sousa, tinha acabado de vir da padaria e deslocava-se para o local de trabalho, a Casa das Chaves, estabelecimento do qual era proprietário e que fica perto do local do acidente. A vítima deixa dois filhos.

A mulher, de cerca de 30 anos, vivia a 50 metros do local onde foi atropelada e onde costumava fazer caminhadas.

O ferido, condutor da carrinha, foi transportado para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

Ao local, acorreram os Sapadores de Gaia, os Bombeiros dos Carvalhos, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.

