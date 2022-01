Terminam a 31 de janeiro as candidaturas ao programa “Casa Feliz – Apoio à Renda”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Os famalicenses que se encontrem numa situação de carência económica, e que precisam de apoio para suportar as rendas, devem efetuar a sua candidatura através da Plataforma do Programa Casa Feliz – Apoio à Renda (https://rendas.famalicao.pt/).

As condições de candidatura, bem como o formulário e os documentos necessários para o concurso, são os regulados pelo CRCA, Titulo VI – Do Apoio à Renda e poderão ser consultados no sítio oficial do Município em www.famalicao.pt. Se os interessados tiverem dúvidas deverão colocá-las através do acessos 252320952 / 252320953 ou através do e-mail: rendas@famalicao.pt

O prazo do subsídio é pelo período de 12 meses, sendo suportado pela correspondente dotação orçamental do Município e até ao limite fixado anualmente pela mesma.