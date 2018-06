Acidente em Santo Tirso causa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas – duas em estado considerado muito grave – na noite de sábado, na EN 104, em Santo Tirso, na sequência de uma colisão que envolveu um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo.

O acidente deu-se pelas 21.30 horas, e para o local foram acionados vários meios de socorro. Além das três corporações de bombeiros da zona – voluntários da Trofa, Santo Tirso e Tirsenses -, foram mobilizadas as ambulâncias de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.

Os dois feridos graves – que seguiam no motociclo – foram transportados pelos Bombeiros da Trofa para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da Viatura Médica. As vítimas com ferimentos ligeiros foram encaminhadas para o Hospital de Santo Tirso.