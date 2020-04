Acidente em Fradelos: Despiste seguido de capotamento deixa ferimentos em homem com cerca de 60 anos

Um homem com cerca de 60 anos ficou ferido na sequência de um despiste seguido de capotamento, na tarde deste sábado, na freguesia de Fradelos.

O acidente aconteceu cerca das 16h00, na Rua D.Sancho I, em plena estrada nacional 309.

No socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários Famalicão, que desencarceram a vítima, a Cruz Vermelha de Ribeirão, e VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O ferido foi transportado pela Cruz Vermelha para o Hospital de Famalicão com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.