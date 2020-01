Uma pessoa ficou ferida na sequência de um acidente de viação, registado cerca das 12h20 desta sexta-feira, na freguesia de Requião, em Vila Nova de Famalicão.

O sinistro, um despiste seguido de capotamento, registou-se na Avenida da Liberdade.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi encaminhada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.

GNR tomou conta da ocorrência.