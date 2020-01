Acidente: Despiste na Av. 9 de Julho provoca ferido

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste, registado na noite desta quarta-feira, na Avenida 9 de Julho, em Vila Nova de Famalicão.

Por motivos ainda desconhecidos, o carro, que circulava no sentido Famalicão – Póvoa de Varzim, entrou em despiste e foi embater no muro de uma moradia.

A condutora ficou com ferimentos considerados ligeiros. Acabou por ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Quem presenciou o acidente diz que o mesmo poderá estar relacionado com o mau tempo e as fracas condições do piso, aliado ao facto de que parte da iluminação pública não estar a funcionar.