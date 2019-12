Sete feridos, um dos quais grave, é o resultado de uma colisão entre um pesado de passageiros da PSP e um veículo ligeiro.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, na A3, zona de Antas, sentido Porto-Braga.

Há seis agentes da PSP feridos, um deles com gravidade, que seguiam num autocarro do comando da PSP do Porto.

No socorro estiveram 21 homens e dez viaturas, das corporações de Bombeiros de Famalicão e dos Famalicenses, com apoio da VMER.