Acidente com Alfa: Há pelo menos dois famalicenses que viajavam no comboio acidentado

Há pelo menos dois famalicenses envolvidos no acidente com o comboio alfa pendular que embateu com uma composição que fazia trabalhos de manutenção, na zona de Soure, em Coimbra.

Paulo Gomes seguia numa das carruagens mais afetadas pelo choque com uma composição de trabalhos, na tarde desta sexta-feira, em Soure, Coimbra. O famalicense relatou à Cidade Hoje os momentos vividos após o acidente.

As duas pessoas tiveram ferimentos considerados ligeiros nos membros inferiores, provocados quando foram projetados contra os bancos da frente, assim que se deu o embate do comboio na carruagem.

Ambos foram levados para um pavilhão onde se encontrava a maioria dos passageiros do alfa pendular, onde receberam tratamento médico.

Estas duas pessoas, que regressaram a casa por meios próprios, através de familiares, tiveram que assinar um termo de responsabilidade assim como abandonariam o local.