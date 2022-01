Um idoso, com 90 anos, morreu esta segunda-feira, depois de cair de uma altura de cerca de 3 metros, na Rua do Monte, em Vale São Cosme.

De acordo com fonte do socorro, o homem estaria a podar no momento da queda, tendo ficado inanimado no solo até ser encontrado por um familiar, cerca das 17h30.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER que já nada conseguiram fazer para reverter o estado de saúde do idoso.

O óbito acabou por ser declarado no local.