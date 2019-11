Um homem com 32 anos ficou, na noite desta quinta-feira, com ferimentos graves, na sequencia do despiste da viatura que conduzia, ao quilómetro 16 da A3, sentido Braga / Porto, na zona de Covelas, Trofa.

Viatura ficou totalmente destruída

De acordo com o representante dos Bombeiros Voluntários da Trofa, em declarações ao JN, o carro “voou mais de 30 metros: passou por cima de uma estrada em baixo, bateu no monte, capotou e caiu num ribeiro perto do campo de futebol de Covelas”.

O resgate do condutor não foi fácil, uma vez que o veículo ficou no ribeiro virado ao contrário.

Devido aos ferimentos, considerados graves, o condutor foi levado para o Hospital de S.João, no Porto.

Fonte / Imagem: Jornal de Notícias