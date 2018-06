Acesso Cultura promove novo debate em Famalicão

É já esta terça-feira, 19 de junho, que Vila Nova de Famalicão recebe mais um debate promovido pela associação Acesso Cultura.

“Acessibilidade: o que impede as boas práticas?” foi o tema escolhido pela associação para esta nova sessão do ciclo de debates, que decorre em simultâneo em mais cinco cidades portuguesas: Lisboa, Porto, Funchal, Évora e Loulé, desta vez com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A iniciativa decorrerá a partir das 18h30, na Galeria Municipal Ala da Frente, com as intervenções de Ana Dora Borges e Edgar Ferreira, do projeto “EnvolvAr-te – Um por todos”; Anquises Carvalho, da Ass. Dos Deficientes das Forças Armadas; Augusto Silva, do Museu da Guerra Colonial; Filipe Azevedo da ACAPO – delegação distrital de Braga; Maria do Rosário Ferreira, professora de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco; e com a moderação de Mariana Jacob, da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão.

Recorde-se que a Acesso Cultura é uma associação sem fins lucrativos de profissionais da cultura e de pessoas interessadas em promover a melhoria das condições de acesso – nomeadamente físico, social e intelectual – aos espaços culturais e à oferta cultural, em Portugal e no estrangeiro.

A entrada é livre.