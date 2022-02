Município de Famalicão e Resinorte unem-se para sensibilizar feirantes para limpeza do Campo da Feira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Resinorte levam a efeito uma campanha para fomentar a adoção de boas-práticas ambientais e a correta separação dos resíduos no campo da feira.

A campanha, que se chama “Mercados a Reciclar”, arranca já esta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, no próprio espaço da feira. Para tal, serão colocados cerca de 50 contentores de 240 litros para resíduos seletivos (embalagens de papel e de plástico) e indiferenciados.

Esta campanha destina-se essencialmente a comerciantes e produtores presentes na feira, mas também a clientes da feira semanal para a limpeza do recinto, evitando assim a contaminação do Rio Pelhe, que atravessa o espaço. Além disso, promove o correto encaminhamento de resíduos para a reciclagem.

A primeira interpelação aos feirantes para as boas práticas ambientais será feita por técnicos da Resinorte e do Município de Famalicão, incluindo agentes da Polícia Municipal, que vão distribuir kits de separação de resíduos e ecobags, para além de informar e esclarecer os cerca de 170 comerciantes e produtores, relativamente à importância de adotarem estas medidas de limpeza do espaço.

O vereador dos Mercados e Feiras, Ricardo Mendes, e o vereador do ambiente, Hélder Pereira, vão participar nesta sensibilização junto dos feirantes.

Refira-se que a utilização destes equipamentos de separação de resíduos no recinto da feira será monitorizada por técnicos municipais, por forma a garantir o cumprimento das boas práticas ambientais.