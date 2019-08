Academia de Basquetebol ATC abre portas a 2 de setembro

A Academia de Basquetebol da ATC (Associação Teatro Construção) inicia a preparação da nova época desportiva a 2 de setembro. Aberta a todas as idades e todos os jovens, quer já sejam praticantes ou queiram começar agora praticar basquetebol, os treinos vão decorrer nos campos exteriores da escola secundária de Joane, nos seguintes horários:

18 às 19 horas: Sub 8, Sub 10 e Sub 12 (nascido(a)s de 2008 a 2014).

19 às 20 horas: Sub 14 masculinos (nascidos em 2006 e 2007); Sub 14 femininos (nascidas em 2006 e 2007); Sub 16 masculinos (nascidos em 2004 e 2005); Sub 16 femininos (nascidas em 2004 e 2005); Sub 18 masculinos (nascidos em 2002 e 2003); Sub 19 Femininos (nascidas em 2001, 2002 e 2003).

Para mais informações sobre o funcionamento da próxima época a Academia ATC, realiza no dia 7 de setembro, às 14H30, na sede da ATC, uma reunião com todos os pais/encarregados de educação.

Entretanto, pode consultar o calendário de treinos da próxima época em: Basquetebol 2019-2020\Calendário de Treinos 2019-2020.pdf e, se desejar, obter mais informações através do e-mail [email protected] ou do TLM: 91 255 26 90