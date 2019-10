A Escola de Instrumentos Musicais Portugueses da Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão começa, este sábado, dia 12 de outubro, mais um ano letivo.

Guitarra portuguesa, guitarra clássica, viola braguesa, cavaquinho, bateria, concertina e acordeão, são alguns dos instrumentos que os jovens poderão aprender através deste projeto que também contempla aulas de voz e canto.

O primeiro trimestre decorre até 14 de dezembro, o segundo, de 4 de janeiro a 27 de março, e o terceiro, de 18 de abril a 12 de junho. Refira-se, ainda, que é possível efetuar inscrição na Escola de Instrumentos Musicais Portugueses ao longo do ano letivo.

Dar a conhecer alguns dos instrumentos musicais portugueses, preservando um legado cultural e levando a sonoridade e a tradição a outros estilos e ritmos são os objetivos do projeto que entra no quinto ano de atividade.

Com exceção para as aulas de guitarra portuguesa, que decorrem à sexta, das 16h00 às 18h00, todas as outras aulas são lecionadas aos sábados, das10h00 às 12h00. Mais informações em www.juventudefamalicao.org.