Mais de oito mil jovens escuteiros participam este domingo no arranque de mais um ano escutista.

O dia arranca com a celebração de uma eucaristia com toda a comunidade, no Multiusos de Guimarães, cerca das 10h00.

Ao todo são quase 200 os agrupamentos, alguns deles oriundos de Vila Nova de Famalicão. O dia, depois do almoço e de uma sessão protocolar, prossegue com uma série de atividades de convívio tendo sempre por base a história da cidade de Guimarães que os acolhe nesta jornada.