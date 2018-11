Abertas inscrições para o 11.º Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares

Decorre até 19 de novembro as inscrições para o 11º Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares, promovido pela Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em parceria com o Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e o Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas à capacidade da sala. A ficha de inscrição está dem https://bibliotecasdefamalicao.blogspot.com/. O encontro é acreditado como formação contínua (15 horas) com o registo CCPFC/ACC-101341/18.

A edição deste ano, que decorre nos dias 23 e 24 de novembro, subordinada ao tema “Os contributos da Biblioteca para a literacia medi@tica” pretende mostrar os contributos das bibliotecas para o desenvolvimento de competências, propiciadoras de novas formas de aprender, interagir e comunicar através dos média e apresenta-se como um espaço de partilha de ideias, de práticas de literacia dos média que visam dotar os alunos de conhecimentos para o seu uso criativo e informado.

Durante os dois dias realizar-se-ão conferências sobre o tema, uma das quais com Margarida Toscano, da Rede de Biblioteca Escolares, e, ainda, um conjunto de oficinas formativas dedicadas às áreas da biblioteconomia que terão lugar em vários espaços culturais do concelho, como forma de dar a conhecer a cidade aos participantes do Encontro.

De salientar, ainda, a colaboração e articulação do programa da 11ª edição do Encontro de Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, com a Fundação Cupertino de Miranda, local onde decorre o programa da tarde do dia 24 de novembro, com o painel “Literacia mediática: uma competência básica na sociedade atual” e os lançamentos do “Caderno 17”, do Centro Português do Surrealismo e do livro “POEMANIFESTO”, cujo espetáculo encerra o encontro.