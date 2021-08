Abertas inscrições e candidaturas para a Gala do Desporto de Famalicão

O período de inscrições e de candidaturas para a sexta edição da Gala do Desporto de Vila Nova de Famalicão está aberto e encerra no dia 15 de setembro. A gala, desenvolvida anualmente pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, homenageia os diferentes agentes desportivos, associações e clubes do concelho do concelho pelos resultados de mérito nacional ou internacional conquistados nas diferenciadas competições.

As inscrições para os Famalicenses de Ouro podem ser realizadas pelas associações ou por cidadãos individuais. As candidaturas ao Prémio Excelência também podem ser submetidas individualmente ou por associações.

Os prémios cedidos na cerimónia dizem respeito às competições que decorreram na época desportiva 2020/2021 ou do ano civil 2020. Devido ao cenário pandémico que impediu a realização de eventos, não vai ser atribuído o prémio do Evento do Ano.

As candidaturas e inscrições podem ser realizadas através do preenchimento do

formulário disponível no site do município. O formulário deve ser enviado por email para o endereço [email protected] ou por correio para Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão – Praça Álvaro Marques, 4760-502 Vila Nova de Famalicão.