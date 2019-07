Abertas candidaturas para os troféus “Famalicenses d´Ouro”

Abre esta quinta-feira o período de candidaturas para a IV Gala do Desporto de Famalicão, que está agendada para o dia 10 de novembro, no Pavilhão Municipal. Nesta cerimónia, promovida pelo município, serão distinguidos os atletas, os agentes desportivos e associações do concelho que na época desportiva que terminou se distinguiram pelos seus resultados.

As candidaturas aos troféus “Famalicenses D´Ouro” decorrem até ao dia 11 de agosto, através do preenchimento de formulário disponível no site do município, em www.famalicao.pt, onde poderá também ser consultado o regulamento da iniciativa.

O formulário deverá ser enviado via email, para o endereço galadodesporto@famalicao.pt, ou por correio, para Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão – Praça Álvaro Marques, 4760-502 Vila Nova de Famalicão.

Há sete categorias em disputa: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano” (Masculino e Feminino), “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” (votação online) e “Prémio Excelência”.

Os vencedores serão escolhidos por um painel de jurados de várias individualidades ligadas ao mundo do jornalismo.

Como acontece desde a primeira edição, para além dos “Galardões do Júri”, serão ainda entregues os “Galardões dos Campeões”, atribuídos a todos os atletas e equipas que na época desportiva em questão tenham vencido competições de nível internacional e/ou nacional e que tenham submetido candidatura.

Refira-se que tanto para o Galardão dos Campeões como para o Galardão do Júri é obrigatório submeter a candidatura. As candidaturas poderão ser apresentadas por agentes desportivos; por clubes e associações; pela câmara municipal ou pelos munícipes em geral.