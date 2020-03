Abertas candidaturas para a Jovem Orquestra de Famalicão

Pelo segundo ano consecutivo, Famalicão volta a reunir jovens músicos para estágio em orquestra. As candidaturas para a JOF-Jovem Orquestra de Famalicão arrancam esta quarta-feira, dia 1 de abril, e vão até ao dia 1 de maio.

O estágio decorre de 31 de agosto a 6 de setembro. Neste período estão previstos três concertos.

A direção artística volta a ser do maestro José Eduardo Gomes, vencedor do primeiro prémio do European Union Conducting Competition, concurso internacional de direcção de orquestra que se disputou em Sófia, na Bulgária, em janeiro deste ano.

O maestro já antevê «uma semana de muita música, amizade e partilha». Pessoalmente, diz que «é um privilégio fazer parte desta equipa fantástica, unida num só objetivo: o de proporcionar concertos únicos, onde o público é peça chave», refere.

As candidaturas destinam-se a jovens instrumentistas oriundos do concelho e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão. Os interessados, que podem receber um prémio de participação até aos 550 euros, devem efetuar a sua candidatura no site oficial do município, onde poderão também encontrar o regulamento da iniciativa.

O número de vagas está limitado aos 67 participantes, sendo distribuídos pelos instrumentos de cordas (22 violinos; 8 violas; 6 violoncelos; 4 contrabaixos); sopro (3 flautas; 2 oboés; 3 clarinetes; 3 fagotes; 5 trompas; 2 trompetes; 2 trombones tenor; 1 trombone baixo e 1 tuba) e 4 instrumentos de percussão.