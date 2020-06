Abertas candidaturas ao Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco

Estão a decorrer, até 30 de junho, as candidaturas ao Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco.

O prémio, instituído em 1991, pela Associação Portuguesa de Escritores (APE) e patrocinado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, destina-se a galardoar anualmente uma obra em português, de autor português ou de país africano de expressão portuguesa, publicada em livro em primeira edição no ano de 2019. Tem um valor pecuniário de 7.500 euros.

O regulamento, disponível no site do município em www.famalicao.pt, indica que, de cada livro concorrente devem ser enviados cinco exemplares para a sede da APE, destinados aos membros do júri e à biblioteca. Não serão admitidos a concurso livros póstumos, nem de índole infanto-juvenil.

O galardão distinguiu já escritores como Hélia Correia, Mário de Carvalho, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa, Maria Judite de Carvalho, Miguel Miranda, Luísa Costa Gomes, José Jorge Letria e José Eduardo Agualusa. José Viale Moutinho, António Mega Ferreira, Teolinda Gersão, Urbano Tavares Rodrigues, Manuel Jorge Marmelo, Paulo Kellerman, Gonçalo M. Tavares, Ondjaki, Afonso Cruz, A.M. Pires Cabral e Eduardo Palaio, entre outros.