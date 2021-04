Abertas as inscrições para a JOF – Jovem Orquestra de Famalicão

Estão abertas, até 7 de maio, as candidaturas para a terceira edição da JOF – Jovem Orquestra de Famalicão. Este ano, o estágio de orquestra sinfónica de curta duração promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai decorrer de 30 de agosto a 5 de setembro e tem disponíveis 79 vagas para jovens instrumentistas de corda, sopro e percussão.

O estágio irá integrar ensaios de orquestra na Casa das Artes e três concertos.

A novidade deste ano é a presença de um solista convidado, o pianista Nuno Marques – atualmente radicado em Nova Iorque onde desenvolve a sua carreira e dirige o Porto Pianofest- Festival Internacional de Música do Porto – e do compositor convidado Luís Tinoco, diretor artístico do Prémio e Festival Jovens Músicos.

Mas, nesta terceira edição, a JOF volta a contar com a direção artística do maestro José Eduardo Gomes, vencedor do primeiro prémio do European Union Conducting Competition.

Este estágio destina-se a jovens instrumentistas oriundos do concelho e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão.

Os interessados, que podem receber um prémio de participação até aos 550 euros, devem efetuar a sua candidatura no site do município, em www.famalicao.pt/jovemorquestrafamalicao, onde poderão também encontrar o regulamento da iniciativa.

Podem participar até 79 instrumentistas, entre instrumentos de cordas (26 violinos; 10 violas; 8 violoncelos; 6 contrabaixos); sopro (3 flautas; 3 oboés; 3 clarinetes; 3 fagotes; 5 trompas; 3 trompetes; 2 trombones tenor; 1 trombone baixo, 1 tuba e 1 harpa) e 4 instrumentos de percussão.

Refira-se que a JOF conta também com a colaboração de um Conselho Consultivo constituído por representantes das direções das instituições de ensino artístico especializado e de ensino profissional de música do concelho: CCM – Centro de Cultura Musical, ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.

Mais informações no site do município, em www.famalicao.pt/jovemorquestrafamalicao, ou através do email [email protected].