Aberta ao público a Via Ciclo Pedonal entre Famalicão e Gondifelos

Já está aberta ao público a Via Ciclo Pedonal entre Vila Nova de Famalicão e Gondifelos através do antigo ramal ferroviário que ligava a cidade de Famalicão à Póvoa de Varzim.

A assinatura do auto de receção provisório da obra coloca a infraestrutura no domínio público a partir desta segunda-feira, Dia Mundial da Bicicleta.

Os famalicenses têm agora ao seu dispor uma via com condições de excelência para a prática desportiva ou simplesmente para lazer. O antigo trajeto dos comboios, que encerrou em 1995, dá lugar às pessoas que, a pé ou de bicicleta, podem desfrutar de um percurso por entre a natureza.

Com uma extensão de perto de 11 quilómetros, a via ciclo pedonal atravessa as freguesias de Vila Nova de Famalicão, Brufe, Louro, Outiz, Cavalões e Gondifelos, seguindo depois no concelho da Póvoa de Varzim.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, fala da «concretização de uma ambição dos famalicenses» e de «uma enorme satisfação enquanto autarca». O percurso tem início na Rua Daniel Rodrigues, em Brufe, nas imediações da Estação Ferroviária, e terá brevemente ligação à Rede Ciclável Intra Urbana de Famalicão que se encontra em fase de construção.

A Via Ciclo Pedonal, que teve um custo total de dois milhões de euros e que beneficiou de um cofinanciamento FEDER no âmbito do Programa Operacional Norte 2020 no valor de 1,7 milhão de euros, tem iluminação em toda a sua extensão e está pavimentada com asfalto e pintura a distinguir os espaços para peões e bicicletas. A largura é de 3,30 metros e existe sinalética vertical e horizontal. Nos cruzamentos com as estradas nacionais o atravessamento está previsto com recurso a semáforos, mas a Câmara Municipal aguarda autorização das Infraestruturas de Portugal para a sua instalação, pelo que deverá ser feito com o máximo de cuidado.

Entretanto, do lado da Póvoa de Varzim prosseguem as obras de recuperação do antigo ramal no seu território que, quando concluídas, vão permitir a ligação entre as duas cidades, numa extensão total de 27 quilómetros.