Aberta a discussão pública do regulamento do novo mercado municipal

O regulamento do novo Mercado Municipal está em discussão pública até ao dia 1 de abril.

O documento está disponível para consulta e recolha de sugestões nos serviços de atendimento ao público do município, durante as horas normais de expediente e no portal oficial do município em www.famalicao.pt.

Os interessados em participar devem dirigir, por escrito, as suas sugestões à Câmara Municipal de Famalicão.

Recorde-se que as obras do novo Mercado Municipal arrancaram em julho de 2019, com um custo total de 3,9 milhões de euros e um financiamento FEDER de 3,1 milhões de euros.

De acordo com o projeto, da autoria da equipa de arquitetura da Câmara Municipal de Famalicão, o mercado terá talhos, peixarias, frutarias e flores; um espaço para os pequenos produtores e uma área para eventos como showcookings. Haverá ainda restauração, com esplanadas cobertas e ao ar livre, um jardim com espelhos de água, zonas de estar e um edifício de apoio.