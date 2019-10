Esta quinta-feira, dia 24 de outubro, entre as 9 e as 18 horas, haverá condicionamento do trânsito no topo Norte da Praça D. Maria II, podendo ser necessário cortar o trânsito na via.

Em causa está o abate de um carvalho, por razões de segurança. A árvore está no jardim da Praceta Cupertino de Miranda.

A árvore em causa encontra-se com “ganoderma applanatum” na base do tronco, fungo que destrói o lenho da árvore deixando-a praticamente oca e em risco de queda.

A Câmara Municipal pede a compreensão de todos pelos incómodos causados.