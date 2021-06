Abastecer em Espanha pode deixar de compensar: Governo espanhol estuda aumento de 20 cent.

Diariamente são muitos os portugueses que, com a escalada do preço dos combustíveis no nosso país, abastecem o depósito em Espanha. A viagem até ao país vizinho resulta numa poupança para na carteira dos condutores, dada a diferença de preços que existe do outro lado da fronteira.

Mas essa realidade poderá estar a chegar ao fim, de acordo com o Jornal de Notícias deste domingo, “o governo espanhol pretende impor um aumento histórico de impostos sobre os combustíveis para acelerar a descarbonização da economia nas próximas décadas.”

A imprensa espanhola avança que as subidas podem rondar os 20 cêntimos, aproximando a carga fiscal à praticada nos oito principais países da União Europeia.