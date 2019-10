Um homem com cerca de 40 anos, enfermeiro de profissão, natural de Riba d’Ave, ficou em estado grave na sequência de um acidente de viação que envolveu a mota que este conduzia, na manhã desta terça-feira, em plena estrada nacional 573, no lugar das Alminhas Roubadas, em Abade de Vermoim.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o motociclista dirigia-se no sentido Seide – Famalicão, por volta das 09h00, quando foi surpreendido por uma carrinha, não conseguindo evitar a colisão.

O enfermeiro foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão e a VMER do CHMA, acabando por ser transportado de urgência para o hospital de S.João no Porto.

O condutor da outra viatura envolvida no acidente também sofreu ferimentos, foi levado para o hospital de Famalicão.