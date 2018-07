A união faz a força entre os autarcas de Famalicão

Convívio, boa-disposição, descontração e muita animação. Foi assim que se passou mais um Dia do Autarca, em Vila Nova de Famalicão. A iniciativa decorreu, este sábado, no Parque Calça Ferros, na freguesia de Pedome, e contou com a presença de várias dezenas de autarcas do concelho.

A tarde foi preenchida com sueca, jogos tradicionais e muita conversa. Aqui não se fala de política, mas fala-se sobre tudo o resto. No final, sobressai a amizade e a partilha. “Somos uma grande família e como em todas as famílias gostamos de estar juntos, de conviver e partilhar estes momentos de lazer”, referiu o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que faz questão de marcar presença no encontro.

“Sinto-me um privilegiado e tenho um grande orgulho por fazer parte deste grupo de autarcas”, confessou Paulo Cunha, salientando que “os autarcas de Famalicão estão imbuídos de um forte espírito de união e amizade”. “Estamos motivados com os desafios do futuro e encaramos o dia-a-dia com grande otimismo”, adianta Paulo Cunha, referindo que “o concelho anda para a frente porque tem timoneiros deste calibre”.

O Dia do Autarca é uma iniciativa que arrancou em 2015 e é promovida pelo pelouro das Freguesias da Câmara Municipal. Decorre anualmente durante o mês de julho e pretende marcar a época antes das férias. Para além deste encontro convívio, os autarcas de Famalicão reúnem-se em outros dois momentos que acontecem em setembro no regresso ao trabalho e com a Feira de Artesanato como enquadramento e em janeiro, na abertura de um novo ano civil.