A TIA ESCREVE AO AFONSO OS DIAS VIVIDOS NA SELVA

No dia 1 de dezembro, a partir das 14h30, a Casa do Território, no Parque da Devesa, recebe a apresentação do livro “As cartas da tia-que-vive-na-selva”, de Isabel Fernandes. A autora, famalicense, Voluntária Europeia do Ano de 2012, trará a Famalicão «um bocadinho de África, com as cores, sons e sorrisos, por um grupo de danças africanas – Allantantou», conta Isabel Fernandes. Parte das receitas das vendas deste livro revertem para projetos na Guiné-Bissau.

Desde novembro do ano passado que Isabel está na Guiné-Bissau a fazer mais uma missão. Desta vez pela AMI, num projeto de saúde materno-infantil que visa «diminuir a taxa de mortalidade materna e infantil».

