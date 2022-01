A terra tremeu: Sismo na Galiza sentido no norte de Portugal

Trofa capacita escolas e espaços públicos com rede WIFI

O município da Trofa dá por concluído o processo de capacitação por rede wireless nas escolas e espaços públicos do concelho. Ao todo, a autarquia investiu mais de 50 mil euros nesta medida, que envolveu a dotação de 17 escolas básicas com rede WiFi e integrou a comparticipação por fundos comunitários no investimento em wireless nos espaços públicos.

O presidente da Câmara da Trofa fala de «um importante passo dado na modernização tecnológica do concelho e uma oportunidade de aproximar os mais jovens dos espaços públicos locais».

No que às escolas diz respeito, a Câmara Municipal investiu 20 mil euros para dotar 17 espaços escolares, sob gestão direta da autarquia, com rede wireless.

Já no que aos espaços públicos diz respeito, a instalação de rede Wi-Fi gratuita por parte do município da Trofa surgiu de uma candidatura a financiamento da Comissão Europeia, que envolveu a comparticipação de fundos em 15 mil euros para a implementação do projeto “WiFi4EU”, que garante cobertura wireless em espaços como parques, museus e edifícios públicos. O investimento total é superior a 30 mil euros, mas é de utilização gratuita para munícipes e visitantes.