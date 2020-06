A segunda conferência Cidade Hoje analisa o impacto da covid-19 no tecido empresarial e económico

Na noite desta quinta-feira, a partir das 21 horas, a Sala Fogo dos BV Famalicenses recebe a segunda conferência Cidade Hoje. Desta feita, o painel de convidados vai analisar o impacto da covid-19 no tecido empresarial e económico.

Augusto Lima, vereador da Economia; Fernando Xavier, presidente da ACIF; Braz Costa, diretor-geral do Citeve; Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal; e Nuno Ribeiro, gerente do Intermarché, são os convidados desta sessão que pode acompanhar em direto na página do Facebook Cidade Hoje.