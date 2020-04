A propósito das Visitas Pascais alternativas: “Palhaços de Deus”

Houve quem, por meios alternativos, fizesse a Visita Pascal, embora proibida, perante o estado de emergência nacional que nos pede o maior recato social. Assim não entenderam alguns, enquanto outros repudiam este tipo de comportamento.

É o caso de um padre, António Magalhães Sousa, de Dornelas, Amares.

Num artigo de opinião publicado na página do facebook “Sopro e Vida”, António Magalhães Sousa é contundente na sua posição.

“Palhaços de Deus”

Numa época em que é pedido recato e recolhimento (bom senso!) há sempre uns sujeitos (também chamados de “padres”) a servir-se de símbolos religiosos e queridos ao Povo para dar largas à sua vaidade, baixeza, parvalhice e assim abandalhar e profanar o Sagrado. Atentar contra a vida! Dar mau exemplo. Benignamente, poderia chamar “palhaços”.

Apesar de tradição em muitas terras, é imprescindível (vital) a Cruz andar a percorrer ruas e calçadas de aldeias e cidades? Não. É fundamental para a salvação? Não. Alegra o coração do Ressuscitado? Não. Contribui para aumentar a fé do Povo? Não. Quem pode ganhar com isto? O idiota que, às voltas na cama, pariu estas ideias iluminadas, únicas, redentoras da humanidade.

O povo gosta? Sim, a maioria das pessoas – sobretudo não educada e esclarecida na fé – gosta de circo, de palhaços, de música pimba, de desgarradas, de anedotas picantes, até de umas pingas a mais. Aliás, com “papas e bolos se enganam os tolos”. É uma alegria! Até a televisão anuncia! Não é aconselhado pelas autoridades civis e religiosas mas o nosso “paroco” (sim, sem acento) deu a volta e arranjou maneira de os fintar. É espetacular!

Quando dizem que a Igreja vai acabar pelos padres, até acredito. Sobretudo se aqueles que deviam ser guias e condutores esclarecidos do povo, em vez de assumirem a sua missão na descrição e orientação esclarecida, preferem barregar ao lado das ovelhas e andar aos pinotes, por entre entrevistas e post’s a alardear: “eu sou um herói”; “todos falam de mim”; “tenho o povo a meus pés (debaixo de…)”; “o palco é todo meu”; “Cristo ressuscitou, porque eu o salvei”; and so on… O Diabo provocou Jesus com algo semelhante…

Meninos mimados, falaciosos, demagogos, adoradores do santo umbigo alérgicos ao Evangelho: “quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado”. Arrogantes sem darem conta que ser falado não significa ser inteligente: Pilatos até no Credo é citado; Judas anda na boca do povo; e a multidão, quando vive embriagada ou manipulada por oportunistas até prefere Barrabás em vez de Jesus. Mas isto só faz sentido para quem conhece, acredita e vive a partir do Evangelho…

(P. António Magalhães Sousa)