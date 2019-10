Na década de 60, a cidade de Liverpool viu nascer uma das bandas mais famosas da história – os Beatles – e ainda hoje é terreno fértil para o surgimento de novos e promissores projetos musicais. Quatro deles – Michael Aldag, Remée, Tee e New Junior – viajam na próxima semana até Portugal, mais propriamente até Vila Nova de Famalicão, para dar música à “International Week” que decorre no concelho famalicense de 17 a 24 de outubro.

Os quatro jovens músicos de Liverpool serão acolhidos na cidade famalicense durante dez dias em residência artística e vão mostrar-se ao público português com concertos de entrada livre nos dias 18 e 19 de outubro, sexta e sábado, no espaço cultural CRU situado na rua Alves Roçadas.

A produção eletrónica de Michael Aldag é a primeira a subir ao palco, no dia 18. Considerado “uma estrela em ascensão”, o músico britânico ingressou, em 2018, no Levi’s Music Project, em Liverpool, tocando no palco principal do festival de música da cidade, o Sound City. Bastille, Beatles, The Smiths e The Killers são alguns dos nomes que inspiram o seu trabalho.

O R&B de Tee encerra o primeiro dia de concertos da International Week. Nascido em Leicester, Tee é poeta e multi-instrumentista com uma capacidade impressionante de combinar música com verso, caminhando na corda bamba entre a poesia e o rap.

Para o dia 19 de outubro, sábado, estão reservados os concertos de Remée e New Junior.

Remée é uma das mais empolgantes artistas da eletrónica e do R&B de Liverpool. Já subiu ao palco principal do Liverpool International Music Festival e do festival Africa Oyé. Em 2019 ingressou no Levi’s Music Project, orientado pelo músico inglês Loyle Carner, que a levou a apresentar-se no palco principal do festival Sound City.

New Junior encerra esta onda de concertos. Trata-se do mais recente projeto do músico/compositor Joseph Mott, radicado em Liverpool. O seu estilo é inspirado em Chance the Rapper e De La Soul e é marcado pela fusão de vários géneros, como a Soul, R&B e a eletrónica. O seu mais recente single – Flaws – está já disponível em várias plataformas digitais.

Na sexta-feira, dia 18, os concertos começam às 22h00, sendo que no sábado iniciam às 23h00.

Recorde-se que a International Week decorre de 17 a 24 de outubro e vai trazer à cidade famalicense comitivas internacionais de origens diversas, nomeadamente de Liverpool, Lille, Saint-Fargeau-Ponthierry, Givors, Arteixo, entre outras cidades com as quais a cooperação é mais intensa. O evento envolve um conjunto alargado e diversificado de iniciativas, que abrangem não só a área económica, mas também cultural, desportiva e da juventude, com o objetivo de promover internacionalmente as marcas identitárias, empresariais e culturais do território.