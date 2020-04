A “nova economia” segundo Augusto Lima

A próxima sessão de “Segundas na Sede”, iniciativa da concelhia social democrata, tem como convidado Augusto Lima, vice-presidente do partido e vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação da Câmara Municipal.

A conversa online está agendada para esta segunda-feira, dia 27 de abril, às 21 horas, e terá como tema “Nova Economia: estratégia e resultados”. Trata-se de uma reflexão sobre o impacto que a pandemia de COVID-19 está já a ter na economia e sobre a forma como as empresas se estão a adaptar ao atual contexto.

Esta sessão volta a decorrer na plataforma Zoom, mas com inscrição prévia e com número limitado de participantes, sendo transmitida em direto na página de Facebook do PSD de Vila Nova de Famalicão.

Recorde-se que a conversa da passada segunda-feira, que marcou o regresso das “Segundas na Sede”, foi interrompida devido a um ataque de um hacker com a exibição de conteúdos inapropriados.

Em virtude desta situação, o PSD de Vila Nova de Famalicão procedeu a algumas alterações no funcionamento da iniciativa, garantindo assim que esta se realizará com redobradas condições de segurança.