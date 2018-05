A nanotecnologia foi a grande vencedora numa gala de Ciência organizada pelo CeNTI e INL

A Sedacor, a Ruby Nanomed e a BestHealth4you foram as empresas vencedoras dos prémios de nanotecnologia promovidos pelo CeNTI e INL, no âmbito do Projeto Nanotech@NortePT, com o objetivo de reconhecer e dar visibilidade a iniciativas industriais relacionadas com a implementação e uso de nanotecnologia na região norte de Portugal. A entrega dos prémios aconteceu esta terça-feira, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, num evento que reuniu investigadores, empresários e interessados neste universo dos Descobrimentos do século XXI. Face ao sucesso desta primeira edição, a iniciativa deverá repetir-se no próximo ano.

O projeto FUN2CORK da Sedacor – Grupo JPS foi o grande vencedor dos Nanotech Awards e arrecadou o valor monetário de 5.000€. A inovação premiada é uma solução inovadora e integrada em cortiça de iluminação eletroluminescente, resistente ao fogo e à descoloração que permite construir dispositivos de iluminação e que pode ser integrada em novos mercados como a arquitetura, automóvel e aeronáutica.

O segundo e terceiro lugar foram ocupados por duas Startups de Braga que desenvolveram soluções para a área médica, o projeto Ruby Nanomed e a BestHealth4you respetivamente. O projeto que venceu o segundo lugar é uma solução patenteada que possibilita a análise das Células Tumorais Circulantes e fornece informação, em tempo real, da progressão do cancro através duma amostra de sangue. A Startup BestHealth4you foi a última empresa premiada nesta gala da nanotecnologia, com o projeto Bio2Skin que desenvolveu uma fórmula patenteada de um material adesivo, sem a utilização de qualquer tipo de cola, baseado em nanotecnologias, para evitar dermatites na pele.

A sessão não terminou sem destacar outras três empresas que aplicaram a nanotecnologia aos seus produtos e que hoje são casos de sucesso da indústria portuguesa. A Têxteis Penedo, a Smart Separations e a Ooze Nanotech receberam Menções Honrosas pelo trabalho desenvolvido, aliando a nanotecnologia aos seus produtos.

O evento foi um momento de celebração e reflexão sobre o trabalho desenvolvido, ao longo de dois anos, no âmbito do projeto Nanotech@NortePT, onde se destacou o que de melhor se faz ao nível da nanotecnologia no tecido empresarial do Norte de Portugal, com a apresentação de vários casos de sucesso que afirmam a região como pioneira neste setor. O futuro da inovação foi um dos temas debatidos, afirmando a importância da nanotecnologia e materiais avançados na competitividade regional.