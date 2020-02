A municipalização da cultura em debate

É este o tema escolhido pela associação Acesso Cultura para mais uma sessão do ciclo de debates, que decorre em simultâneo em mais nove cidades portuguesas: Lisboa, Porto, Funchal, Faro, Évora, Castelo Branco, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Torres Novas.

O debate sobre a municipalização da cultura decorre no dia 18 de fevereiro, a partir das 18h30, na Galeria Municipal Ala da Frente, com as intervenções do artista plástico Alexandre Costa, do vereador da Cultura do município de Famalicão, Leonel Rocha, e de Rui Alves Leitão, da Associação Cultural Fértil. A moderação é de Marlene Oliveira, da Fundação Cupertino Miranda.

É a uma Câmara Municipal que cabe a função de promover, por exemplo, um Festival Transcultural? Ou, pelo contrário, a sua função deve ser a de gerar políticas, ferramentas e condições de produção para que os atores sociais construam um projeto participado e sustentado?” são questões a analisar durante este encontro que é de entrada livre, sujeita à lotação da sala.