A Meia Dúzia® cresceu e está um senhor projeto

Em 2013, Portugal foi surpreendido pelo lançamento no mercado de experiências de Sabores Portugueses em bisnaga, com inspiração no mundo da pintura. O projeto Meia Dúzia® nascia na garagem da casa da família Ferreira, na Quinta Nova, em Outiz, por iniciativa dos irmãos Jorge e Andreia. Hoje, passados apenas cinco anos, a marca surpreende o mundo todos os dias, quer através de sua rede de distribuidores internacionais, presentes em 18 países, quer através da sua loja própria, localizada numa das ruas da moda da Europa: a Rua das Flores, no Porto. Os seus produtos e a marca já foram homenageados com alguns prémios de reconhecimento mundial.

A loja do Porto é mesmo um caso de sucesso junto do orgulhoso público Português e de todas as nacionalidades de turistas que visitam a cidade. Tanto assim é que a Meia dúzia arrisca-se a afirmar que as experiências que proporcionam “são o souvenir, regalo ou Gifts mais original do Porto que os turistas podem levar consigo para experimentar os genuínos sabores de PORTUGAL”. O Pack de 3 sabores – PORTO ou o original Travel Kit com 6 experiências de sabores são os mais procurados.

A incrível inovação, evolução e dinâmica do projeto Meia Dúzia é o foco da próxima jornada do Roteiro pela Inovação de Vila Nova de Famalicão, com uma visita esta sexta feira do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.