A importância de bons profissionais na tradução médica

Eis uma verdade: o campo da Medicina está mudando constantemente. Todos os dias, novos estudos são lançados, novos produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos entram no mercado, e novas informações são compartilhadas entre os profissionais do ramo em todo o mundo. E, obviamente, essas informações precisam estar disponíveis internacionalmente de maneira acessível em diferentes idiomas.

É aqui que entram os serviços de tradução médica, desempenhando um papel crucial na disseminação de conhecimento científico na área. E muitas vezes, não nos damos conta de quão necessário e importante esse serviço é. Se você parar para pensar, a maioria dos países ao redor do mundo exige que toda a documentação e rotulagem de aparelhos médicos ou produtos farmacêuticos sejam traduzidos para o idioma nacional oficial antes de serem apresentados ao público.

Além disso, são muitas as receitas, autorizações, estudos na área médica, casos clínicos e tantos outros documentos que exigem tradução. É importante que pacientes e profissionais da saúde entendam perfeitamente as informações. E daí a gente começa a entender a importância dessa área.

O que é tradução médica?

A explicação é bem simples: a tradução médica refere-se à tradução de documentação relacionada a elementos que compõem o setor de saúde. Essa área é de extrema importância porque o setor carrega grande responsabilidade que impactam o bem estar da população como um todo.

A maioria do conteúdo que é produzido na indústria médica é um conteúdo sensível que, em traduções, precisa ser revisado exaustivamente para evitar erros. Sem contar que o significado do texto de origem deve ser preservado, com adequações de terminologias para o idioma destino.

Por que contratar profissionais especializados?

Imagine uma pessoa leiga que entende apenas de traduções comuns transcrevendo para outro idioma textos da natureza de prescrições, bulas, instruções de uso de dispositivos médicos, protocolos de ensaios clínicos, artigos em revistas médicas, anúncios publicitários de medicamentos…

Tente imaginar essa pessoa leiga em termos da área médica adequando o tom e o estilo de um texto para outro idioma. Tente imaginá-la interpretando siglas e terminologias às vezes muito confusas. Difícil, né? A verdade é que a tradução médica exige precisão e conhecimento técnico que só tradutores e empresas especializadas, como a Protranslate, conseguem oferecer. Tradutores nessa área precisam estar cientes de atualizações, terminologias, e mesmo leis regulatórias de saúde.

Concluindo

A área da saúde é de extrema importância e a tradução de documentos no setor não deixa de ser diferente. E é importante que todos esses diferentes tipos de traduções na área da Medicina sejam confiados a tradutores especializados profissionais, já que há muita coisa em jogo: a saúde do paciente, a aceitação de documentos pelas autoridades no exterior, e também a qualidade da informação compartilhada entre nações.