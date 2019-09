O filme “A Herdade”, de Tiago Guedes, é exibido na noite do dia 31 de outubro, em mais uma sessão do Cineclube de Joane. Este filme foi selecionado para a competição principal do Festival de Veneza, algo que não acontecia com um filme português há 14 anos.

No dia 10 de outubro, de Pedro Almodovar, pode ver “Dor e Glória” , que se estreou em Cannes e valeu a António Banderas o prémio de melhor ator.

Antes, já esta quinta-feira, dia 3, é exibido “Her Smell: a música nas veias”, de Alex Ross Perry , com Elisabeth Moss como protagonista principal. Na noite do dia 24 a tela é preenchida com “Ran – Os Senhores da Guerra”, de Akira Kurosawa, que adapta a peça Rei Lear aos temas e ambientes do Japão Medieval.

As sessões decorrem a partir das 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes.

Em novembro pode ver “High Life”, de Claire Denis; “Variações”, de João Maia; “Pássaros de Verão”, de Cristina Gallego e Ciro Guerra; e “Parasitas”, de Bong Joon Ho.