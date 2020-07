A gelataria Monalisa chegou à cidade de Santo Tirso

Gelado artesanal Italiano , crepes, waffles, copas de gelado cafetaria.

Com o calor nada melhor do que desfrutar deste espaço com esplanada no coração da cidade de Santo Tirso .

A Monalisa nasceu na Povoa de Varzim, com um conceito diferente na gelataria.

Expandiu-se até Vila do Conde, Porto, Caparica, Funchal, agora na cidade de Santo Tirso, na rua do Bombeiro Voluntário, nº6 r/c.

Monalisa um espaço a visitar , com deliciosos , lanches, para provar.

Esperam por si!!