A Finlândia é o país mais feliz do mundo e Portugal não entra nos 50 primeiros

A Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo pelo quarto ano consecutivo no Relatório de Felicidade Mundial das Nações Unidas, elaborado pelo Gallup World Poll com base em dados de 149 países.

Portugal subiu seis posições em relação a 2020, ocupando a 53ª posição, depois de, no ano passado ter aparecido no número 59. A tendência parece ser de subida, já que em 2019 ocupava a posição número 66.

Islândia, Dinamarca e Suíça seguem, respetivamente, a Finlândia na lista dos países mais felizes. Os Países Baixos ficaram em quinto lugar, enquanto a Suécia é sexta.

O país mais infeliz do mundo é o Afeganistão, seguido de Zimbábue, Ruanda, Botswana e Lesoto.