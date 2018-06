A festa começa sexta-feira

Vila Nova de Famalicão está em festa a partir desta sexta-feira. Durante seis dias, até 13 de junho, a tradição, devoção, alegria, cor e animação, muita animação, vão andar de braço dado.

Um programa intenso e diversificado promete atrair milhares de pessoas às ruas de Famalicão, sendo que o concerto dos DAMA, na noite de segunda-feira, e o desfile das Marchas Antoninas, são os pontos altos das festas.

O primeiro grande momento musical está marcado para a noite do dia 9 de junho, com a atuação do portuense e ex-concorrente do The Voice Portugal, Tiago Nacarato. Os cabeça-de-cartaz chegam na noite do dia 11, segunda-feira, com a atuação dos D.A.M.A. Os concerto são de entrada livre e têm palco montado na Praça D. Maria II.

As Marchas Antoninas desfilam na noite do dia 12, com a participação de onze associações que vêm para a rua espalhar cor e alegria, numa noite de muitas emoções.

E porque falamos de marchas, nunca é demais relembrar que as Antoninas arrancam esta sexta-feira, com a criatividade e ternura dos mais pequenos. As Antoninas Infantis são um clássico da abertura das festas.

Realce, ainda, para a vertente religiosa, reservada para o feriado de 13 de junho, dia em que se celebra a missa solene em honra de Santo António e a tradicional procissão solene e a distribuição do Pão de Santo António.

Pelo meio há, ainda, mais de uma dezena de atividades desportivas, as cascatas de Santo António, os cantares ao desafio, as arruadas e os arraiais populares, o bailarico e o cheirinho a manjerico.

Programa completo em www.vilanovadefamalicao.org/_festas_antoninas_15.